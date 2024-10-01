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اقتصاد

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق وذلك لليوم الثاني على التوالي.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3.5 إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
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أغلى 10 أصناف من الخضراوات في الأسواق (إنفوجراف)

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انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

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