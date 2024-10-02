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اقتصاد

البورصة تخسر 29 مليار جنيه بضغط مبيعات العرب في ختام التعاملات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، بضغط الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومبيعات العرب،   وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 
 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة

 

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