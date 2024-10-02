يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

أسعار الطماطم اليوم، بالتزامن مع انخفاض سعر الطماطم البلدي في الأسواق الشعبية، سجلت أسعار الطماطم الأورجانيك والعضوية انخفاضات ملحوظة في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الطماطم في الأسواق الشعبية

البداية مع جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية؛ حيث رصدت انخفاض أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 28.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا؛ وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 67 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق.

وبلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 73 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.