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اقتصاد

تراجع أسعار لحوم «البتلو» في الأسواق اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت  أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا، تراوح ما بين 4 و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

 وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا يقدر بـ 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 414.5 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 381.6 جنيه.
  2. سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  3. سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
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وصلت لـ 480 جنيهًا بالعظم، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

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أسعار اللحوم الضاني اليوم ترتفع بنحو 13 جنيها بالأسواق

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