خبير اقتصادي: ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب والنفط خلال الأيام المقبلة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أنه من المنتظر حدوث ارتفاعات في أسعار النفط والذهب عالميا، بسبب الهجوم الإيرانى على إسرائيل والأحداث الجيوسياسية في المنطقة.

ارتفاع أسعار الذهب والنفط والبضائع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: الأيام القليلة المقبلة سستشهد ارتفاعات في اسعار الذهب والنفط ورسوم نقل البضائع.



زيادة رسوم التأمين الدولي على سفن نقل البضائع

ولفت إلي أن شركات التأمين الدولي قامت بزيادة رسوم التأمين الخاص بسفن النقل نتيجة التوترات الموجودة في البحر الأحمر وبالتالي سينعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.



ارتفاع معدلات التضخم

وتابع: اذا استطاعت الدولة المصرية التحوط بزيادة مخزون حجم البضائع والسلع الاستراتيجية لن نرى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.