هيونداي توسان NX4 موديل 2025 تقترب من 3 ملايين جنيه بالسوق المصري

سيارات هيونداى، استقبلت هيونداى مطلع شهر اكتوبر بطرح جديد لسيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري، بأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه، ومن المقرر توفيرها فى المعارض بداية من الاسبوع المقبل من شهر أكتوبر.

أسعار هيونداي توسان الجديدة

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي، كافة التجار بوصول سيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري لفتح أبواب الحجوزات للعملاء، ونرصد فى التقرير التالى أسعار ومواصفات السيارة كالتالي:-

توسان Blaze موديل 2025 بسعر مليون و890 ألف جنيه.

توسان Redline بسعر مليون و999 ألف جنيه.

توسان Night بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

توسان بلاك دايموند بسعر 2 مليون و370 ألف جنيه.

توسان NLINE دفع كلي بسعر 2 مليون و525 ألف جنيه.