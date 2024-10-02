الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيونداي توسان NX4 موديل 2025 تقترب من 3 ملايين جنيه بالسوق المصري

هيونداي توسان NX4
هيونداي توسان NX4 موديل 2025

سيارات هيونداى، استقبلت هيونداى مطلع شهر اكتوبر بطرح جديد لسيارات هيونداى توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري، بأسعار تصل إلى 2 مليون جنيه، ومن المقرر توفيرها فى المعارض بداية من الاسبوع المقبل من شهر أكتوبر.

أسعار هيونداي توسان الجديدة 

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي، كافة التجار بوصول سيارات هيونداى  توسان NX4 موديل 2025 الـ "Facelift" في السوق المصري لفتح أبواب الحجوزات للعملاء، ونرصد فى التقرير التالى أسعار ومواصفات السيارة كالتالي:-

توسان Blaze  موديل 2025 بسعر مليون و890 ألف جنيه.

توسان Redline  بسعر مليون و999 ألف جنيه.

توسان Night بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.

توسان بلاك دايموند بسعر 2 مليون و370 ألف جنيه.

توسان NLINE دفع كلي بسعر 2 مليون و525 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار هيونداي توسان استهلاك الوقود اسعار هيونداي السوق المصرى

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

زد يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

رسالة تحذير من خامنئى ومادة غامضة بيد الجاسوس، أسرار جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

ربنا مفضحنيش، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته بسبب الممنوعات (فيديو)

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية