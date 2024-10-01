انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل
أسعار الطماطم اليوم، واصل سعر الطماطم انخفاضه في الأسواق الشعبية، كما انخفضت في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ هذا فيما يخص الطماطم البلدي، فيما استقرت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية.
أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:
25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الطماطم في الأسواق الشعبية
البداية مع جولة «فيتو» في عدد من الأسواق الشعبية؛ حيث رصدت انخفاض أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية
لبداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم انخفاضًا بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق.
40 جنيهًا أعلى سعر للطماطم في الأسواق الشعبية وفقًا للبوابة الحكومية
ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 28.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.
انخفاض أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات
أما أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 14 و18 جنيهًا، لتواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي.
سعر الطماطم البلدي تسجل 50 جنيهًا في السلاسل الغذائية
وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي ما بين 43 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.
أسعار الطماطم الشيري والاورجانيك في السلاسل الغذائية
وسجل سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو، وبلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.
و بلغ سعر طماطم مافا وزن كيلو نحو 70 جنيهًا للكيلو، بلغ سعر طماطم مافا فاخرة وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.
بينما بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطماطم بلدي أورجانيك نحو 65 جنيهًا للكيلو
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