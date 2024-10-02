البورصة المصرية , مؤشرات EGX تكتسي بالأحمر متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، بسبب الأحداث الجيوسياسية متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية لتختتم جلسة التداولات اليوم بهبوط جماعي باجمالى 139 ألف عملية تداول.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.

حركة التداولات - فيتو

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

الاسكندرية للخدمات.

تعليم لخدمات الادارة.

العربية للمحابس.

ديجيتايز.

مطاحن مصر.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

اصول.

سماد مصر.

سبا الدولية.

القاهرة للخدمات الطبية.

البورصة المصرية - فيتو

حركة تداولات ختام جلسة اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2024

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة.