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اقتصاد

أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت  أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعا في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، وتراوحت الارتفاعات ما بين جنيه و11.5 جنيه؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

 سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعا بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 348 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعا قدره 11.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

  • بلغ متوسط  سعر لحم كندوز صغير السن نحو 403.5 جنيه في الأسواق.
  • أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق.
  • يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص  سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعا قدره جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  1. سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390 جنيهًا في الأسواق.
  2. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار لحوم «البتلو» تواصل الارتفاع في الأسواق

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