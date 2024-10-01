أخبار الحوادث اليوم، تعرف على سيارة الردع المخصصة لاقتحام البؤر الإجرامية، الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)
وزارة الداخلية لأول مرة تصنع سيارة محلية تسمى سيارة الردع مخصصة فى اقتحام البؤر الاجرامية
سقوط 11 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات بنحو 13 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات 13 مليون جنيه.
الداخلية تنظم زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات وتوزع الهدايا عليهم
نظمت وزارة الداخلية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.
مضبوطات بـ9 ملايين جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 9 ملايين جنيه.
انقلاب حافلة محملة بـ86 طن قمح روسي بـ"صحراوي المنيا"
شهد الطريق الصعيد الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، انقلاب «حافلة» - سيارة نقل بمقطورة، محملة بكميات من القمح الروسي المستورد، أمام قرية مبارك، بمركز سمالوط، قادمة من ميناء محافظة دمياط متجهة إلى مطحن خاص بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة.
الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه
قضت المحكمة المختصة، بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 100 ألف جنيه ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه”، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
رفض طعن حبيبة ووالدها، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من حبيبة خطيبة "طالب الرحاب" ووالدها "أشرف حامد" على الأحكام الصادرة ضدهما في قضية مقتل طالب الرحاب، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات.
ضبط 54 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.