أخبار الحوادث اليوم، تعرف على سيارة الردع المخصصة لاقتحام البؤر الإجرامية، الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

وزارة الداخلية لأول مرة تصنع سيارة محلية تسمى سيارة الردع مخصصة فى اقتحام البؤر الاجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات 13 مليون جنيه.

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 9 ملايين جنيه.



انقلاب حافلة محملة بـ86 طن قمح روسي بـ"صحراوي المنيا"

شهد الطريق الصعيد الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، انقلاب «حافلة» - سيارة نقل بمقطورة، محملة بكميات من القمح الروسي المستورد، أمام قرية مبارك، بمركز سمالوط، قادمة من ميناء محافظة دمياط متجهة إلى مطحن خاص بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة.

قضت المحكمة المختصة، بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 100 ألف جنيه ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه”، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من حبيبة خطيبة "طالب الرحاب" ووالدها "أشرف حامد" على الأحكام الصادرة ضدهما في قضية مقتل طالب الرحاب، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.









