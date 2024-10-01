مضبوطات بـ9 ملايين جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 9 ملايين جنيه.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابى مكون من (7 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة( الآيس – البودر) متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (7,5 كيلو جرام لمخدر البودر – 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8,750 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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