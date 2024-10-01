ضبط 54 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (4,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,160 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (6 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية).



كما ضبط 31 قضية اتجار فى الأسلحة النارية ضُبط خلالها ( 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 24 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (31 متهما لــ 13 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 406 أحكام قضائية متنوعة.



وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 كيلو جرام لمخدر البانجو).. بحوزة (4 متهمين لــ 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 664 حكما قضائيا متنوعا.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط 4 قطع سلاح نارى عبارة عن ( بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

