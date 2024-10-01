الداخلية تنظم زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات وتوزع الهدايا عليهم

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.

كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم وذلك بمشاركة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وكذا إقامة احتفالية لهم بمقر نادى المنيل لضباط الشرطة.



وتأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات،إستمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. وبمناسبة الاحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن".

ولاقت تلك المبادرة استحسانا وشكرا من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

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