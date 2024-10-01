الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تنظم زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات وتوزع الهدايا عليهم

زيارات لكبار السن
زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية

نظمت وزارة الداخلية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.

كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم وذلك بمشاركة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وكذا إقامة احتفالية لهم بمقر نادى المنيل لضباط الشرطة.  
   
 وتأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات،إستمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. وبمناسبة الاحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن".

 

 ولاقت تلك المبادرة استحسانا وشكرا من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

 

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

مضبوطات بـ9 ملايين جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اليوم العالمي لكبار السن قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 12 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

مضبوطات بـ9 ملايين جنيه، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور

ضبط 13 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأمن يضبط لصوص جرائم سرقات هاتف ودراجة نارية فى الإسماعيلية والإسكندرية

تحرير 1646 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 48 سيارة ودراجة نارية

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد

حالة الطرق اليوم، اختناق مروري بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية

الأكثر قراءة

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية للجان المختصة بأولى جلسات النواب

تعرف على 17 مشروع قانون سحبتها الحكومة من مجلس النواب

مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

منوعات

المزيد

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بكام سعر الأرز اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية