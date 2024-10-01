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حوادث

رفض طعن حبيبة ووالدها، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب

طالب الرحاب والمتهمان،
طالب الرحاب والمتهمان، فيتو

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من حبيبة خطيبة "طالب الرحاب" ووالدها "أشرف حامد" على الأحكام الصادرة ضدهما في قضية مقتل طالب الرحاب، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول أشرف حامد بالإعدام شنقا، وابنته حبيبة خطيبة المجني عليه بالسجن المؤبد، وبمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات وآخر بالسجن 7 سنوات، و4 متهمين بالسجن 5 سنوات في اتهامهم بقتل طالب الرحاب في غضون عام 2018.

 أحداث قضية طالب الرحاب

وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق، واتهمت النيابة العامة كلا من: أشرف حامد، صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عاما، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة، طالب الرحاب، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه، وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمون في ذلك.

واعترف أشرف حامد المتهم الرئيسي في الواقعة أمام النيابة العامة، بأنه قام بقتل طالب الرحاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية، لأنه هدد ابنته حبيبة بالفضيحة بعدما علم بصدور حكم بحق والدها قبل 20 عاما بالسجن 25 عاما في قضية مخدرات، فقرر التخلص من المجني عليه حيث تواصل معه عبر الهاتف وطلب منه الحضور لإعطائه أموالا، وحينما حضر أمسك به المتهمون الآخرون وألقوه على السرير، وقام هو بخنقه حتى لقى مصرعه، ثم سحبه برفقة المتهمين إلى المطبخ ووضعه في حفرة تم إعدادها مسبقا ووضع فوقه شوال فحم لامتصاص الرائحة.

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