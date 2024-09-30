أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الكتاكيت والبيض تواصلان الارتفاع في الأسواق.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات سبتمبر.. وقفزة جديدة في الذهب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظة في سعر الكرتونة الأسواق، تراوح ما بين 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه في كرتونة البيض.

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 177.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و210 جنيهات.

فيما ارتفعت أسعار البيض بلدي ارتفاعًا طفيفًا قدره 20 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.6 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 180 جنيهًا، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 185 جنيهًا و200 جنيه.

وارتفع سعر البيض الأحمر بنحو 10 قروش؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.5 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 15 شركة فرنسية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Safran العاملة بقطاع إنتاج محركات الطائرات وقطع الغيار وتم التباحث حول أبرز الخطط التوسعية للمجموعة بالسوق المصري، وذلك استكمالا لسابق تعاون المجموعة مع الهيئة العربية للتصنيع.

يذكر أن المكتب التجاري بباريس ساهم في التنسيق مع المجموعة الفرنسية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر مطلع عام ٢٠٢٣

كما التقى الوزير مسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France حيث يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري.

كما عقد الوزير لقاء موسعا ضم نحو ١٥ شركة فرنسية راغبة في الاستثمار في مصر، وذلك خلال جلسة العمل المنظمة من قبل مجموعة credit agricole حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وإمكانيات استفادة الشركات الفرنسية من هذه الفرص.

1344 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر سبتمبر

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال شهر سبتمبر نحو 1,344.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 22,130 مليون ورقة منفذة على 2,395 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,522.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 23,153 مليون ورقة منفذة على 2,603 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 92.56 % خلال الشهر.





ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بختام تعاملات

نشر أسعار الذهب، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية اليوم الأثنين وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية بقيمة تصل الي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أقل بقليل من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع اتجاه المعدن النفيس لتسجيل أفضل ربع سنوي له في أكثر من ثماني سنوات بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.



"المصري للتأمين" يعقد ورشة عمل لمناقشة تعويضات فقد الأرباح

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل شاملة أمس الأحد تأكيدًا لدور الاتحاد المصري للتأمين في تعزيز الوعي بأهمية تأمين الممتلكات والاستراتيجيات الفعّالة لحماية الأصول ، حيث تناولت مجموعة من المحاور الحيوية في هذا المجال. وتم التركيز على أهمية فهم تعويضات فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال واحتسابها، بالإضافة إلى أهمية فهم التغطيات الأساسية لفقد الأرباح والمنبثقة من وثائق الممتلكات وعطل الآلات، كما تم عرض دليل تأمين الممتلكات ودليل التعويضات العامة الاسترشادي.

وهدفت هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية قطاع التعويضات في سوق التأمين المصري وتأثيره، والحفاظ على زيادة الثقة المتبادلة بين قطاع شركات التأمين وعملائها من خلال ترسيخ المحاور الأساسية، وتوحيد المفاهيم الخاصة بالتعويضات العامة بسوق التأمين المصري ونشر الوعي حول ماهية التعويضات من خلال التركيز على ورش العمل المتخصصة والمناقشات المهنية.

وقد أظهرت ورشة العمل أنه للوصول إلى احتساب التعويض وفهم كافة جوانبة فأنه من الضروري الإلمام بالشروط والبنود الهامة في وثائق الممتلكات وعطل الآلات والتغطيات الخاصة بها والتي تمتد لتشمل تغطية فقد الأرباح الناتج عن توقف الأعمال بسبب الأضرار المادية للممتلكات سواء تحت تأمين الممتلكات أو تأمين عطل الماكينات، الأمر الذي يساند المستثمرين في تجاوز التحديات القابلة للتأمين والتي تحيط بهم من جراء ما قد يصيب استثماراتهم والمتمثلة في المشروعات الخاصة بهم.

وقد استضاف الاتحاد لإدارة هذه الورشة كلًا من هاني الجمل – رئيس مجلس إدارة شركة Mathew Daniels مصر وشمال أفريقيا. والذي يتمتع بخبرة تمتد الى أكثر من 39 عامًا في تسوية الخسائر وحل مجموعة واسعة من خسائر الأضرار التي تلحق بالممتلكات/تعطيل الأعمال/خسائر المسؤولية؛ الإنشاءات والتشغيل، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات، وأيمن مأمون - رئيس اللجنة العامة للتعويضات بالاتحاد المصري للتأمين. والذي يتمتع بخبرة ثلاثون عامًا في مجال الاكتتاب والتعويضات بكافة أنواعه.



البنك الزراعي المصري يتعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.

وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة انه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.

وزير الزراعة أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.

وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات سبتمبر 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 30 سبتمبر،آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة.

aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست

أعلن aiBANK إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT) متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.

كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.

من جانبها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".

وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه.

وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.

علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي.

أسعار الكتاكيت تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، واصلت أسعار الكتاكيت الارتفاع في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، وتراوح ما بين ما بين 50 قرشًا وجنيهين في بعض الأنواع، لتواصل تسجيلها أسعارًا جديدو لم تصل له من قبل وذلك بعد أيام من إعلان فتح استيراد الكتاكيت لسد العجز الحالي في السوق.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 45 إلى 49.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 39 و39.5 جنيه.

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 21 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 10 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت هجين من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 20 إلى 21.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22.5 جنيه إلى 23.5 جنيه.

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو نحو 44 إلى 48 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 49.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 43 إلى 46 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 47 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.

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