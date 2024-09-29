يسجل 49 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت بالأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا اليوم، تراوحت ما بين جنيه و5 جنيهات، لتسجل سعرا جديدا لم تصل له من قبل وذلك بعد أيام من إعلان فتح استيراد الكتاكيت لسد العجز الحالي في السوق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 43 إلى 49 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 39 و39.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 21 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 10 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت هجين من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 20 إلى 21.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22.5 جنيه إلى 23.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو نحو 44 إلى 47 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 48.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 46 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 47 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.