"المصري للتأمين" ينظم ورشة عمل عن التأمين الإلكتروني

نظم الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركةJ. B. BODA ، وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر/ 2024 وقد جاءت ورشة العمل تحت عنوان “مفهوم التأمين الإلكترونى”.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري، إن التعاون بين هذه الشركة العريقة والسوق يمتد لأكثر من 50 عاما.

وأكد أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطرًا متزايدًا ويجب على سوق التأمين المصرى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون.

وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به. بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الإلكترونى من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.

واختتم رئيس الاتحاد كلمته بتوجيه الشكر للحضور مؤكدًا على ضرورة تحقيقهم أقصى إستفادة من هذه الورشة من خلال توجيه الأسئلة والتفاعل بإيجابية مع المحاضرين.

ومن جانبه وجه شاندراكانت فايديا- المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA، الشكر إلى رئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الورشة الهامة، ثم بدأ بإعطاء نبذة مختصرة عن شركة J. B. BODA والتي بدأ نشاطها منذ عام 1943 أي أنها تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين منذ أكثر من 80 سنة ويمتد نشاطها إلى أكثر من 90 دولة على مستوى العالم.

وانتقل إلى الحديث عن موضوع ورشة العمل وهو التأمين الإلكترونى وذلك من خلال عرض لبعض الاحصائيات العالمية حول الجرائم الالكترونية وذلك على النحو التالى: يشهد العالم ما يقدر بنحو 2220 هجومًا إلكترونيًا بشكل يومى، أي ما يصل إلى أكثر من 800000 هجوم سنويًا، ومن المتوقع أن تقفز التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول عام 2027. ارتفاعًا من 8.44 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقديرات Statista.

وشهد عام 2023 بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك الهجوم الذي تم شنه على وزارة الخارجية الأمريكية، حيث اخترق المتسللون Microsoft Exchange وسرقوا الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، مع أخذ ما لا يقل عن 60.000 رسالة بريد إلكتروني من حسابات Outlook لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي عام 2023، بلغت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 8.45 تريليون دولار، وزاد عدد الهجمات الإلكترونية بنسبة 38% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ويبلغ متوسط ​​تكلفة خرق البيانات 4.35 مليون دولار.

وفي نفس السياق أعرب سوريش بالاكريشنان- الخبير الاستشاري في التأمين المصري، عن شكره وتقديره إلى الاتحاد المصرى للتأمين على إتاحة هذه الفرصة له للاجتماع بالسوق المصرى ومناقشة هذا الموضوع الهام، حيث أشار إلى أن العالم يشهد الآن إستخدامًا متزايدًا للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية، وغيرها، ومن هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكترونى لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.

تعريف الجريمة الإلكترونية

وقال سوريش، إن الجرائم الإلكترونية هي مصطلح واسع النطاق يشمل إتلاف أو تدمير البيانات وسرقة الأموال أو البيانات المالية أوالشخصية والاختلاس والاحتيال وتعطيل الأعمال والإضرار بالسمعة، مضيفا أنه مع التطور المتلاحق الذى تشهده كافة مناحى الحياة تزايد الاعتماد على الإنترنت مما خلق عدد متزايد من الفرص لمجرمي الإنترنت ممن يمتلكون مجموعة من الأدوات المتقدمة(بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية Deepfake).

وتابع: تم تصميم وثيقة التأمين على المسؤولية الإلكترونية لحماية المؤمن عليهم من الخسائر الناشئة عن الأحداث الإلكترونية التي تؤثر على العمليات السلسة للشركة وتهدد المعلومات الشخصية للأفراد.

تعريف التأمين الإلكترونى

ويساعد التأمين الإلكترونى الشركات على تقليل مخاطر التهديدات الإلكترونية، مثل إختراق البيانات والهجمات الإلكترونية. ويقدم هذا التأمين نوعًا من الحماية إلى المؤسسات من تكاليف الهجمات القائمة على الإنترنت والتي تؤثر على حوكمة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسياسات المعلومات. ومن ثم يعد التأمين الالكترونى أحد الركائز الهامة التي تساعد الشركات والمؤسسات على حماية أنشطتها، خاصة وأنه في الوقت الحاضر، لم تعد الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الكبيرة فقط وإنما أصبحت تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

و تم تقييم حجم سوق التأمين الالكترونى العالمي بنحو 16.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 20.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 120.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24.5٪ خلال الفترة المتوقعة.

معدل النمو في حجم أقساط التأمين الإلكترونى

ويعد التأمين الإلكترونى جزءً من مجموعة من الأدوات المتاحة للمؤسسات لتعزيز أمنها الإلكترونى وقدرتها على الصمود. فالحلول التي تقدمها شركات التأمين عادةً لا تشمل التغطية التأمينية فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم نصائح الوقاية ودعم التخفيف في حالة وقوع حادث متعلق بالأمن الإلكترونى. وبالتالى فإن أحد المكونات الرئيسية للنجاح في أي صفقة تأمين إلكترونى هو التفاهم الجيد بين المؤمن عليه وشركة التأمين الخاصة به.

وتغطي الوثيقة الأساسية للأمن الالكتروني الأخطار التالية:

خرق البيانات.

انتهاك الخصوصية.

إنتهاك الحسابات الشخصية على الوسائط المتعددة (مثل حسابات التواصل الإجتماعى).

جميع مسئوليات الأطراف الثالثة باستثناء انقطاع شبكة الانترنت.

التغطيات الإضافية التي تقدمها الوثيقة

يتم إضافة تغطيات أخرى للوثيقة الأساسية من خلال إصدار ملاحق للوثيقة والتي تغطى على سبيل المثال:

إخفاق أنظمة تحويل الأموال.

الخسارة المالية بسبب إدخال البيانات بطريقة إحتيالية.

توقف نظام الحاسب الآلى.

البيانات المطلوبة للاكتتاب بشكل صحيح

طلب التأمين.

استيفاء الاستبيان الخاص ببرامج الفدية.

قيام الشركة الراغبة في الحصول على التأمين بتقديم سياسة استمرارية الأعمال (BCP) / سياسة التعافي من الكوارث (DRP) / خطة التعافى من حوادث الأمن الإلكترونى.

تقديم سياسات أمن المعلومات / حماية البيانات / خصوصية البيانات الخاصة بالشركة.

أي خطة أو سياسة أخرى وضعتها الشركة أو قامت بتطويرها فيما يتعلق بأمن المعلومات.

في بعض الأحيان يطلب بعض مكتتبى التأمين الحصول على بيانات مالية مدققة.

وهناك بعض البيانات الأخرى التي تهتم بعض الشركات التأمين باستيفائها قبل إصدار التغطية التأمينية والتي منها على سبيل المثال:

طبيعة نشاط الشركة التي سيتم التأمين عليها.

التوزيع الجغرافى لأماكن تحصيل الإيرادات الخاصة بالشركة.

تقييم النظام التكنولوجى للشركة من الناحية الفنية.

خبرة العميل السابقة فيما يتعلق بالمطالبات.

أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكترونى

الوكالات الحكومية

المؤسسات المالية

مواقع التجارة الإلكترونية

منصات التواصل الاجتماعي

شركات التصنيع - وخاصة صناعة الأغذية والصحة والأدوية

صناعة التأمين

الأفراد (خاصة الأفراد ذوى حجم النشاط الكبير).

التحديات الخاصة بالتأمين الإلكترونى

تسارع وتيرة التحول الرقمى على مستوى العالم.

انتشار الوسائل التكنولوجية.

التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

عدم وجود الخبرات الكافية في مجال التأمين الالكترونى نظرًا لحداثته.

الطبيعة الديناميكية/ المتحركة للخطر.