متى تنخفض أسعار البيض؟ الزراعة تجيب (فيديو)
أسعار البيض، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: "نطرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها من خلال 300 منفذ تابعين للوزارة على مستوى الجمهورية".
سعر كرتونة البيض بالمجمعات الاستهلاكية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك تنسيق وتعاون وبروتوكول تم توقيعه مع المجمعات الاستهلاكية واتحاد منتجي الدواجن لطرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها تحت إشراف وزارة الزراعة".
أسعار المنتجات الغذائية بمنافذ الزراعة
ولفت إلى أن وزارة الزراعة عبر منافذها تقوم بطرح جميع المنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 35% مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة.
انخفاض أسعار البيض
وأكد: طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيها ضمن مبادرة وزارة الزراعة من شأنه المساهمة في توازن السوق وتراجع الأسعار بالسوق الحر الفترة القريبة المقبلة.
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