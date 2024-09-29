خدمات يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء

يقدم البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والإستثمارية المتاحة في السوق.

الاستشارات المالية في البنك الزراعي

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء مايلي:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشاريين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الأستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلي إطلاعهم المستمر على أخر التوجهات في السوق المصرفية.

و لقيام البنك بهذا الدور يقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمه شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملاءه بفروعه المنتشره بانحاء الجمهوريه " تصل إلى 1200 فرع " بكفائه وسرعه عاليه ةباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الإستثمارية وأكثرها ربحية.

كما يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء باسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

ارسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة بأذون وسندات الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف علي المشاكل الي تواجه العملاء والأتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.