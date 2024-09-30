رئيس البورصة: التطبيقات الرقمية ساهمت في تسهيل عمليات التواصل والتداول بسوق المال

أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن السوق شهدت الفترة السابقة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي عقبات عديدة أمام المستثمرين الأجانب في عمليات الدخول والخروج من البورصة و أثر ذلك بالسلب على السيولة.

وصلنا لمعدلات تداول لم تحدث من قبل

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته في مؤتمر “البورصات العربية.. تنافس أم تكامل”، اليوم الإثنين، أنه لم تشهد السوق انخفاضا في السيولة خاصة من 2023 وحتى 2024 بشكل تاريخي، ووصلنا لمعدلات تداول لم تحدث من قبل ووصلنا في بعض الايام لـ 9 مليارات جنيه مصري كقيمة عمليات.



وتابع، أن متوسط عمليات البورصة يصل إلى 150 ألف عملية، وهو نتيجة جهود كبيرة على مدار سنوات من خلال عمليات التثقيف والوعي، خاصة مع الشباب خاصة في الجامعات والنوادي.



وأشار إلى أن متوسط العملاء في البورصة كان قد انخفض في مرحلة ما، لكن الفترة الأخيرة شهدنا إقبالًا هائلًا من الشباب على أسواق البورصة، ما يعني السعي نحو المستقبل وهو هدف عظيم نجحنا فيه.

وتابع، أن التطبيقات الرقمية ساهمت في تسهيل عمليات التواصل والتداول، ما كان بخلاف ما يحدث مسبقًا وسهل عمليات التواصل والتفاعل مع أسواق المال،لافتا إلى أن العملاء انتبهوا إلى أن التضخم لابد من مواجهته بشراء أصول، لكن كان دائمًا الذهب والعقار هما مصدر الثقة للمستثمر، وهو ثقافة عملنا على تغييرها واعتقد أننا نجحنا فيها، ما يمكن ترجمته من الإقبال الهائل على الاستثمار في البورصة، وأصبح الآن بإمكان أية شاب أن يكون لديه محفظة متنوعة بأقل أموال.

