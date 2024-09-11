الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض يتخطى 40 جنيهًا في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء ارتفاعًا جديدًا بالأسواق،، إذ ارتفع سعر الكتكوت بين جنيهين إلى 5 جنيهات حسب النوع، لتتخطى أسعار الكتكوت إلى 40 جنيهًا؛ وفقًا لما أعلنته بعض الشركات، لتستمر أسعار الكتاكيت في الارتفاع الذي بدأته الأسبوع الماضي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 36 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 32 و32.25 جنيه.

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر،  في الجدول الآتي:

النوعالمزارع «جملة»الشركات
سعر كتكوت ساسو بيور19 : 20 جنيهًا 
سعر كتكوت ساسو18 : 19 جنيهًا25 جنيهًا
سعر كتكوت بلدي8 : 8.75 جنيه 
سعر كتكوت هجين16.5 : 17.5 جنيه 
سعر كتكوت جيل ثاني18 : 19 جنيهًا 
سعر كتكوت روز بيور18 : 19 جنيهًا 
سعر كتكوت أربو 40: 41 جنيهًا
سعر كتكوت كب 42 جنيهًا
سعر كتكوت روص 37: 41 جنيهًا
سعر كتكوت روزي 25 جنيهًا
سعر كتكوت إي أر 33.5 : 40 جنيهًا
سعر كتكوت أبيض 36 جنيهًا
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قفزة جديدة في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم الخميس

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سعر الكتكوت الأبيض يسجل ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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