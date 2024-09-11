سعر الكتكوت الأبيض يتخطى 40 جنيهًا في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء ارتفاعًا جديدًا بالأسواق،، إذ ارتفع سعر الكتكوت بين جنيهين إلى 5 جنيهات حسب النوع، لتتخطى أسعار الكتكوت إلى 40 جنيهًا؛ وفقًا لما أعلنته بعض الشركات، لتستمر أسعار الكتاكيت في الارتفاع الذي بدأته الأسبوع الماضي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 36 إلى 42 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 32 و32.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في الجدول الآتي:

النوع المزارع «جملة» الشركات سعر كتكوت ساسو بيور 19 : 20 جنيهًا سعر كتكوت ساسو 18 : 19 جنيهًا 25 جنيهًا سعر كتكوت بلدي 8 : 8.75 جنيه سعر كتكوت هجين 16.5 : 17.5 جنيه سعر كتكوت جيل ثاني 18 : 19 جنيهًا سعر كتكوت روز بيور 18 : 19 جنيهًا سعر كتكوت أربو 40: 41 جنيهًا سعر كتكوت كب 42 جنيهًا سعر كتكوت روص 37: 41 جنيهًا سعر كتكوت روزي 25 جنيهًا سعر كتكوت إي أر 33.5 : 40 جنيهًا سعر كتكوت أبيض 36 جنيهًا