توقعات بارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض في هذا الموعد.. شعبة الثروة الداجنة توضح أثر قرار فتح استيراد الكتاكيت على القطاع

سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعات كبيرة سواء الأبيض أو البياض والتسمين، ليصل سعر الكتكوت الأبيض إلى سعر 48 جنيهًا في بعض الشركات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار البيض.

السماح باستيراد الكتاكيت والأمهات لسد العجز

ولمواجهة ارتفاع أسعار الكتكوت في الأسواق؛ قررت وزارة الزراعة السماح باستيراد الكتاكيت والأمهات، لسد العجز حاليًا في المزارع؛ وذلك وفقًا لتصريحات إعلامية الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

فتح استيراد الكتكوت الأبيض وتأثيره على السوق، فيتو

وزارة الزراعة رصدت زيادة في أسعار كتاكيت التسمين والبياض

وأوضح أن وزارة الزراعة رصدت زيادة في أسعار كتاكيت التسمين والبياض، وعليه قررت فتح باب استيراد الكتاكيت لمواجهة هذه الزيادة.

استيراد الكتاكيت سينعكس بشكل كبير على انخفاض الأسعار

واستطرد «سليمان» قائلًا: إنه بناء على قواعد البيانات الإلكترونية لدى وزارة الزراعة؛ فتحنا باب الاستيراد سواء للجدود أو الأمهات أو بدارى التسمين.

وتابع: وبالفعل تقدمت بعض الشركات ويتم الآن السير في إجراءات استيراد أعداد من الكتاكيت؛ الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على انخفاض الأسعار.

فكيف سيؤثر استيراد الكتكوت على أسعار البيض والدواجن؟ وهل تنخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة؟

فتح استيراد الكتكوت الأبيض وتأثيره على السوق، فيتو

فتح استيراد الكتكوت من الطلبات التي قدمتها الشعبة والمنتجين

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار فتح استيراد الكتاكيت كان من ضمن الطلبات التي قدمتها الشعبة والمنتجين إلى الجهات الحكومية، لسد العجز الحالي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 45 جنيهًا.

تأثير قرار فتح استيراد الكتكوت من الخارج

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن مع فتح باب الاستيراد على خفض أسعار الكتكوت خلال الفترة المقبلة،مع زيادة المعروض منه وتحديدا في خلال من 45 يومًا إلى شهرين.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

توقعات بارتفاع جديد في أسعار الدواجن خلال 45 يومًا

وأشار إلى أن سوق الدواجن تأثر بصدمة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 45 جنيهًاـ بالرغم من أن تكلفة إنتاجه لا تزيد على 13 جنيهًا، ما ينذر بارتفاع أسعار الدواجن خلال الدورات الإنتاجية التي يتم طرحها في الأسواق بعد 45 يومًا.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

توقعات بانخفاض أسعار البيض في الأسواق

وعن أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؛ أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه المتوقع أن تنخفض بنهاية الشهر الجاري إلى 145 جنيهًا، وذلك مع زيادة المعروض منه في الأسواق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 39 إلى 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 37 و37.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 22 إلى 23 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت ساسو من 21 إلى 22 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت بلدي من 10 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كتكوت هجين من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 20 إلى 21.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22.5 جنيه إلى 23.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو نحو 44 إلى 46 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 48 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 46 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.