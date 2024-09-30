الإثنين 30 سبتمبر 2024
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اقتصاد

حسن الخطيب يبحث مع عدد من الشركات الفرنسية فرص الاستثمار بمصر

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

شهد اليوم الثاني لأعمال زيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس عقد عدة لقاءات مع شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار والتوسع بالسوق المصري، وذلك بالتنسيق بين المكتب التجاري المصري في باريس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقد تضمنت هذه اللقاءات مجموعة لوريال العاملة في قطاع الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل، ومجموعة Sanofi العاملة في قطاع الصناعات الطبية، ومجموعة لوسافر، ومجموعة روتشيلد، ومجموعة Eurazeo.

وشهدت تلك الاجتماعات استعراض الخطط التوسعية لتلك الشركات في السوق المصري فضلًا عن استعراض أبرز الحوافز المطلوب توفيرها لتحقيق تلك الاستثمارات.

واستعرض لقاء الوزير مع مجموعة sanofi أنشطتها في مصر، والتي تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الصناعات الطبية في مصر، حيث تقوم من خلال مصنعها في مصر بزيادة الاعتماد على السوق المحلي لتوفير المستلزمات اللازمة لإنتاج نحو ٧٧٪ من إجمالي منتجات المجموعة المباعة بالسوق المصري،، كما تقوم المجموعة بدراسة توسعة أنشطتها الحالية في مجال تصنيع اللقاحات في مصر.

كما استعرض لقاء «الخطيب» مع مجموعة L’Oréal أنشطتها في السوق المصري حيث تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل في مصر، وتقوم المجموعة بتصدير نحو ٨٥٪ من إنتاجها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نمو متوقع ١٠٪ سنويا كحد أدنى.

وتناول لقاء الوزير مع شركة لو سافر استثماراتها في مصر وتمتلك الشركة خطط توسعية بالسوق المصري لمضاعفة استثماراتها الحالية بالسوق المصري لتصل إلى نحو ١٠٠ مليون دولار.

وبحث لقاء الوزير مع مجموعة روتشيلد فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري لا سيما وأن مجموعة روتشيلد تعد إحدى أكبر المجموعات المالية المستقلة في العالم، ويعمل بها ٤٢٠٠ شخص في ٤٩ دولة. كما تدير المجموعة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها نحو ١٠٨ مليارات يورو، هذا وقد قدرت إجمالي عوائد المجوعة بنحو ٢.٥ مليار يورو.

كما تناول لقاء «الخطيب» مع مجموعة Eurazeo الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حيث تعمل المجموعة في مجال البنية التحتية، وتعزيز عمليات تحول الطاقة كما تمتلك المجموعة خططًا لتعزيز ضخ استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأصول، وتسعى المجموعة إلى بحث إمكانية التواجد في السوق المصري والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة بقطاعات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الأصول.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار الصناعات

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