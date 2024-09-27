أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 20 جنيها (تحديث لحظي)
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لاخر تحديث لها في الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3595 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3081 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28760جنيها.
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