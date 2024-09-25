أخبار الفن اليوم: بشرى تكشف حقيقة انفصالها بعد شهري زواج.. هل دخل أحمد العوضي قصة حب جديدة؟.. شخصيات لا تنسى للراحل نجاح الموجي

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حقيقة انفصال الفنانة بشري

كشفت الفنانة بشرى حقيقة انفصالها عن زوجها خالد حميدة بعد زواج شهرين، مؤكدة أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.



وقالت بشرى في تصريح خاص لـ “فيتو”: بطلت أركز مع الشائعات، مش فاضية، دي ناس بتاكل عيش على حسنا.

وأضافت بشرى:" إحنا لسه كنا في عيد ميلاد مصطفى قمر مع بعض أول امبارح، ممكن تكون حملة ممنهجة وراها حد مجهول.

أحمد العوضي، حسم الفنان أحمد العوضي الجدل المُثار بشأن دخوله في قصة حب جديدة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل عدة أشهر.

رد حاسم من أحمد العوضي بشأن دخوله في قصة حب جديدة

وقال العوضي في برنامج بودكاست “Mirror” تقديم خالد فرج: إنه لا صحة لما يتردد بشأن دخوله في قصة حب جديدة مؤخرا، ولا يفكر في أي علاقة عاطفية أو أي ارتباط بالوقت الحالي، وأن تركيزه منصب على التمثيل.

الشائعات حول أحمد العوضي

وتابع أحمد العوضي:"اعتدت على الشائعات بشكل يومي، ولكني أضع كامل تركيزي على مسلسلي "فهد البطل"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، والذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

يصادف اليوم 25 سبتمبر ذكرى وفاة الواد مزيكا.. الفنان الراحل نجاح الموجى، صاحب الإيفيهات التلقائية والأداء السهل الممتنع الذي جعله يدخل فورًا إلى قلوب الجمهور بلا استئذان، ولا يزال رغم الغياب الطويل ساكنًا في وجدان محبيه، وبالرغم من مشواره القصير في الدنيا، حيث أنه رحل عن عمر ناهز ٥٣ عامًا، إلا أن تأثيره كان كبيرًا في عالم الفن.

شخصيات لا تنسى للفنان الراحل نجاح الموجي

على امتداد مشواره الفني قدم الفنان نجاح الموجي عدد من الشخصيات المؤثرة والتي صنعت مجده الفني، ولعل أهمها شخصية الواد مزيكا في مسرحية المتزوجون، صبي الجزار الذي يتمتع بخفة ظل لافتة للأنظار وكانت انطلاقة حقيقية له في عالم الفن بالرغم من أنه كان حينها 23 عامًا.

كشفت الفنانة فيدرا سبب التزامها بالصلاة مؤخرًا، موضحة أن هناك بعض المواقف جعلتها تحافظ على أداء صلاة الفجر.

في هذا السياق، قالت فيدرا خلال تصريحات تلفزيونية: كنت بصور في إعلان لشركة كبيرة من إخراج شريف صبري، ووقت الأكل شفت راجل سايب الأكل وبيصلي.. وقتها حسيت بسلام وقلت عاوزة أصلي.

وأضافت فيدرا: أنا عندي كلاب، ومرة راجل قال لي أنتِ عندك عكوسات علشان الكلاب، ووقتها كان عندي مشكلة ما بعرفش أصحى لصلاة الفجر، وبعدها لمدة أسبوع كل يوم الفجر كلاب الشارع اللي أنا بأكلمها تهوهو تحت الشباك، فألاقي الكلاب بتصحيني الفجر، فأصحى وأتوضا وأصلي وأقول لهم شكرًا عشان صحتوني.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع"، الإعلان التشويقي الرسمي الثاني من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد.



وينطلق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 16 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

يبدأ الإعلان التشويقي بصوت الفنان إسماعيل فرغلي وهو يخاطب أبنائه برسالة غامضة، يكشف فيها أنه كان يعلم سر اللعنة التي أخفاها عنهم لسنوات طويلة حتى لا يتمكنوا من فكها أو استخدامها ضده.

يثير هذا التساؤلات حول طبيعة هذه اللعنة: هل ترتبط بمصيرهم كمصاصي دماء خالدين؟

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على دعم لبنان، في الظروف الجارية، والأحداث التى تتصاعد خلال الساعات الجارية.



في هذا السياق، كتبت سميرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء، ‏يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار".

‏وتابعت: "بلد الفن والحضارة، الذي كان يومًا منارة الأمل، أصبح محاصرًا بالخوف والحزن وعدم الأمان، ‏ويقينًا، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح، ‏نرجو من الله أن يعود الفرح لأرض الأرز، وأن تزهر أيامه من جديد بالسلام والطمأنينة".





طرحت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان، البوستر التشويقي للفيلم، والذي يأتي ببطولة الفنانة منة شلبي؛ والفنان أحمد داوود.



ومن المقرر أن يطرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية.

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه ثلاثة مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت، تلعب منة شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهى موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التى تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندسا يُدعى “على” يجسد دوره أحمد داوود، وهو ما يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

يستعد الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة حفلات بالقاهرة ومنها حفله الغنائي في فاميلي بارك والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل.



حفل تامر عاشور في فاميلي بارك

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولي 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه، خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.



وقالت إسعاد يونس، خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية قناة الحياة: موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسناه في المسلسل؛ لأن قرارات زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.

يواصل المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود" حيث انتهى من حوالي 50% من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام، ومن المفترض أن يبدأ حماقي في متابعة مراحل المونتاج في الفترة المقبلة.



ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.