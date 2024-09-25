الإعلان الترويجي الثاني لفيلم "دراكو رع" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع"، الإعلان التشويقي الرسمي الثاني من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد.

وينطلق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 16 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وجميع أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

يبدأ الإعلان التشويقي بصوت الفنان إسماعيل فرغلي وهو يخاطب أبنائه برسالة غامضة، يكشف فيها أنه كان يعلم سر اللعنة التي أخفاها عنهم لسنوات طويلة حتى لا يتمكنوا من فكها أو استخدامها ضده.

يثير هذا التساؤلات حول طبيعة هذه اللعنة: هل ترتبط بمصيرهم كمصاصي دماء خالدين؟

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة.

ويقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

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