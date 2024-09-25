بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن خالد حميدة بعد شهرين زواج

كشفت الفنانة بشرى حقيقة انفصالها عن زوجها خالد حميدة بعد زواج شهرين، مؤكدة أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ “فيتو”: بطلت أركز مع الشائعات، مش فاضية، دي ناس بتاكل عيش على حسنا.

وأضافت بشرى:" إحنا لسة كنا فى عيد ميلاد مصطفى قمر مع بعض أول امبارح، ممكن تكون حملة ممنهجة وراها حد مجهول.

حفل زفاف بشري

وأكدت بشري أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للشائعات، حيث إنها تفاجأت بوجود منشور مجهول عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب حفل زفافها بعدة أيام بتاريخ 5 أغسطس الماضي بترديد شائعات عنها.

زواج بشري

واحتفلت بشرى بزفافها على خالد حميدة يوم 31 يوليو الماضي، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.