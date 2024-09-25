الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن خالد حميدة بعد شهرين زواج

بشري وزوجها، فيتو
بشري وزوجها، فيتو

كشفت الفنانة بشرى حقيقة انفصالها عن زوجها خالد حميدة بعد زواج شهرين، مؤكدة أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة. 

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ “فيتو”: بطلت أركز مع الشائعات، مش فاضية، دي ناس بتاكل عيش على حسنا. 

وأضافت بشرى:" إحنا لسة كنا فى عيد ميلاد مصطفى قمر مع بعض أول امبارح، ممكن تكون حملة ممنهجة وراها حد مجهول. 

حفل زفاف بشري 

وأكدت  بشري أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للشائعات، حيث إنها تفاجأت بوجود منشور مجهول عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب حفل زفافها بعدة أيام بتاريخ 5 أغسطس الماضي بترديد شائعات عنها.

زواج بشري 

واحتفلت بشرى بزفافها على خالد حميدة يوم 31 يوليو الماضي، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة بشرى بشري زواج بشري حفل زفاف بشرى

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

تصل لـ 1641 جنيهًا في الطن، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن خالد حميدة بعد شهرين زواج

تبدأ بـ 5650 جنيها، أسعار اشتراكات الطلبة في القطارات الروسي(عادة ومكيف)

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتقدم على تفينتي الهولندي بهدف في الشوط الأول

ضبط المتهمين بالاعتداء علي رئيس مدينة أبو النمرس أثناء تنفيذ حملة إزالة

منوعات

المزيد

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قبول التوبة والرجوع إلى الله

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية