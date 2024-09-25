الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

كواليس تصوير محمد عبد الرحمن حماقي لـ "روج أسود" (صور)

مسلسل روج أسود
مسلسل روج أسود

يواصل المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير أحدث أعماله مسلسل "روج أسود" حيث انتهى من حوالي 50% من مشاهده في أماكن وستوديوهات متفرقة حتى يلحق بالعرض في موسم الأوف سيزون الجاري قبل نهاية العام، ومن المفترض أن يبدأ حماقي في متابعة مراحل المونتاج في الفترة المقبلة.

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وأكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

المخرج محمد عبد الرحمن حماقي الفترة القادمة عابد عناني عبدالرحمن كريم العمري فرح الزاهد

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