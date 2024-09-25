الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سميرة سعيد تدعم لبنان: بلد الفن والحضارة

سميرة سعيد
سميرة سعيد

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على دعم لبنان، في الظروف الجارية، والأحداث التى تتصاعد خلال الساعات الجارية.

في هذا السياق، كتبت سميرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء، ‏يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار".

‏وتابعت: "بلد الفن والحضارة، الذي كان يومًا منارة الأمل، أصبح محاصرًا بالخوف والحزن وعدم الأمان، ‏ويقينًا، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح، ‏نرجو من الله أن يعود الفرح لأرض الأرز، وأن تزهر أيامه من جديد بالسلام والطمأنينة".

 

وكانت احتفت الفنانة سميرة سعيد بذكرى مرور 20 عاما على صدور ألبوم “قويني بيك”.

وكتبت الديفا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: “من أحلى الذكريات في مسيرتي الفنية ألبومي ‘قويني بيك’ من 20 سنة، هذا الألبوم كان نقطة فارقة بالنسبة لي، وأغانيه ما زالت تعيش وتلمس قلوب الناس حتى اليوم”.

 

سميرة سعيد توجه الشكر للمنتج محسن جابر
 

أضافت: بعد مرور كل هذا الوقت، ما زلت أفتخر بهذا العمل وأشعر بسعادة غامرة لكل لحظة قضيتها في صنعه.. أحب أن أوجه شكري العميق للمنتج الكبير محسن جابر وشركة مزيكا، العائلة التي كانت دائمًا الداعم الأكبر لي طوال هذه السنوات،  أنتم أكثر من مجرد شركة إنتاج، أنتم جزء من رحلتي الفنية ومن نجاحي. شكرًا لكم من القلب على كل الدعم والحب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التواصل الاجتماعي الفنانة سميرة سعيد اجتماعي دعم لبنان موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك

مواد متعلقة

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

بعد 20 سنة على صدوره، سميرة سعيد: ألبوم "قويني بيك" علامة فارقة في مشواري

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية