حقيقة وقف تصوير مسلسل أحمد العوضي في رمضان بعد حريق مدينة الإنتاج

كشف السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل أحمد العوضي الجديد فهد البطل عن حقيقة توقف التصوير بسبب حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار شعبي

وقال محمود حمدان في تصريح خاص لفيتو؛ حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج لم يؤثر مطلقا على تصوير مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي.

مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب بالمدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.