الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حقيقة وقف تصوير مسلسل أحمد العوضي في رمضان بعد حريق مدينة الإنتاج

احمد العوضي.فيتو
احمد العوضي.فيتو

كشف السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل أحمد العوضي الجديد فهد البطل عن حقيقة توقف التصوير بسبب حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار شعبي

وقال محمود حمدان في تصريح خاص لفيتو؛ حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج لم يؤثر مطلقا على تصوير مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي.

 

مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

 

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

 


واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب بالمدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أحمد العوضي احمد عبدالعزيز مسلسل فهد البطل مسلسل أحمد العوضي

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

منوعات

المزيد

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

حكاية البواب مع محمد حسنين هيكل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية