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ثقافة وفنون

تبدأ من 400 جنيه، أسعار حفل تامر عاشور في فاميلي بارك

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يستعد الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة حفلات بالقاهرة ومنها حفله الغنائي في فاميلي بارك والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل.

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولي 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

وغنى تامر عاشور أيضًا خلال الحفل لأنغام أغنية “يا ريتك فاهمني” كما أنه قدم أغنية “قلبك يا حول الله” لبهاء سلطان، بالإضافة إلى غنائه أغنية من العشم للهضبة عمرو دياب وسط تفاعل كبير من الحضور.

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الفنان تامر عاشور تامر عاشور حفل تامر عاشور في فاميلي بارك

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