إسعاد يونس: أرفض التيك توك وهجبر أحفادي على الجري وراء العِلم والتعلم
كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه، خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.
وقالت إسعاد يونس، خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية قناة الحياة: موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسناه في المسلسل؛ لأن قرارات زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.
وأكدت أنه من الواجب إجبار الأبناء والأحفاد على بعض الصفات، واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: ممكن أجبر أحفادي على الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ واعترضت على تقديم البعض فيديوهات التيك توك رغم أنه يحقق منها إيراد وأرى أن كل ده رغاوي وبتخلص في وقت قصير جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.
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