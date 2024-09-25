10 سنوات ذكرى رحيل الفنان خالد صالح

خالد صالح، فنان متميز، كاريزما خاصة، استطاع أداء شخصيات عديدة متنوعة وصعبة ببراعة، بدأ بالأدوار الثانوية واستمر سنوات طويلة حتى استطاع أن يحتل أدوار البطولة المطلقة، هو واحد من أهم فناني الجيل الحالي، اشتهر بتقديم الأدوار المعقدة المركبة، ووصل إلى قمته في أدوار الشر، تميز بالصدق في الأداء وعدم الافتعال، وحصل على شعبية كبرى في فترة قصيرة، ورحل فى مثل هذا اليوم 2014.





ولد الفنان خالد صالح عام 1964 بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، وجاءت بدايته مع التمثيل الذي عشقه وهو صغير من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، تخرج من كلية الحقوق عام 1987، لكنه استمر فى التمثيل كهاوٍ فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله الخاصة، سافر إلى العمل بالخليج، ثم عاد من أجل عشقه الفن، ليعمل أدوار كومبارس في المسرح من خلال التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

محامي خلع كان البداية

الفنان خالد صالح

وفي عمر 36 عامًا تفرغ تمامًا للتمثيل، فقدم 32 فيلمًا وكانت البداية في فيلم "محامى خلع" ضمن بطولة جماعية عام 2001، وبعده فيلم “خلي الدماغ صاحي” في دورين صغيرين أتمهما بنجاح منقطع النظير ترك بصمة عند الجماهير، ليشتهر بعد ذلك بتقديم أدوار الشر وكذلك الأدوار المعقدة.



رفعت السكري أشهر أدواره

في عام ٢٠٠٤ تألق خالد صالح في فيلم "تيتو" الذي جسد من خلاله شخصية العقيد رفعت السكري الذي يقود فريق من الخارجين عن القانون لتحقيق مصالحه، وكان خالد صالح متميزًا بارعًا في الدور في هذا الفيلم إلى درجة كبيرة كانت تمثل انطلاقته في مشواره الفني، ولقد كانت عبارته الشهيرة “أنا بابا يالا” أشهر إفيه انتشر في الفيلم بين جميع الأوساط شاركه البطولة أحمد السقا ومن إخراج طارق العريان.

شخصية كوميدية في ملاكي إسكندرية

قدم خالد صالح بعده فيلم "أحلى الأوقات" الذي عرض عام ٢٠٠٤ جسد فيه شخصية إبراهيم في الفيلم في دور كوميدي، أيضًا قدم الكوميديا في فيلم "ملاكي إسكندرية"، حرب أطاليا، ثمن دستة أشرار، ابن القنصل مع أحمد السقا أيضًا، من الأفلام التي قدمها أيضًا عمارة يعقوبيان، النمس، النعامة والطاووس، ميدو مشاكل، حين ميسرة، جمال عبد الناصر، بخيت وعديلة وغيرها.



استمر الفنان خالد صالح في تقديم أدواره المتنوعة التي جمعت بين الكوميديا والتراجيديا فقدم فيلم "هي فوضى" عام 2007، من إخراج خالد يوسف الذي يمثل البطولة المطلقة لخالد صالح الذي جسد خلاله شخصية شريرة أمام الفنانة منة شلبي، ثم فيلم "الريس عمر حرب" أمام هاني سلامة، غادة عبد الرازق من إخراج خالد يوسف أيضًا، وفي 2014 قدم خالد صالح فيلم "الجزيرة 2" المأخوذ عن أحداث حقيقية الذي كان آخر أعماله السينمائية حتى إنه توفي قبل أسبوع من العرض الأول لفيلم الجزيرة 2، ليرحل في مثل هذا اليوم ٢٥ سبتمبر عام ٢٠١٤ بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح.

خالد صالح وابنه أحمد خالد صالح

ويعتبر ابنه الفنان الشاب أحمد خالد صالح امتدادًا للفنان الراحل خالد صالح في عالم الفن حيث يواصل مسيرته الفنية ويقدم أعمالًا مختلفة ومتميزة اقتداءً بوالده الذي بدأ متأخرًا ولكنه كان موهوبًا

خالد صالح فى مسلسل الريان



بعد نجاحه فى السينما اتجه خالد صالح الى الدراما وكان أول أدواره التلفزيونية دور الشاعر مأمون الشناوي في مسلسل “أم كلثوم”، عام 1999، تبعه مسلسلات: محمود المصري، تاجر السعادة، بعد الفراق، 9 جامعة الدول، سلطان الغرام، الريان، حكايات زوج معاصر، ورحل بعد الانتهاء من تصوير مسلسل حلاوة الروح مباشرة، وغيرها.

نهاية مبكرة لممثل بارع

أصيب خالد صالح بمرض وراثي في القلب لكنه لم يستسلم، وخضع لجراحة ناجحة، لكنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة الإجهاد الشديد، الذي بذله أثناء تصوير مسلسله الأخير “حلاوة الروح”، وخضع لعملية قلب مفتوح لتغيير شريان وصمام في القلب، في مركز القلب بأسوان أجراها له جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إلا أنه رحل بعد إجراء الجراحة له.

