انتهاء تصوير 50% من مشاهد روج أسود
يواصل أبطال مسلسل روج أسود تصوير مشاهد العمل استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.
مسلسل روج أسود
وانتهي المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، من تصوير 50% من مشاهد المسلسل في استوديوهات مختلفة في عدد من الأماكن لعرض المسلسل قبل نهاية العام الجاري.
مسلسل "روج أسود" قصة مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي وتأليف أيمن سليم.
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