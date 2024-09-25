الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

فيدرا تكشف علاقة الكلاب بمحافظتها على صلاة الفجر

كشفت الفنانة فيدرا سبب التزامها بالصلاة مؤخرًا، موضحة أن هناك بعض المواقف جعلتها تحافظ على أداء صلاة الفجر.

 

في هذا السياق، قالت فيدرا خلال تصريحات تلفزيونية: كنت بصور في إعلان لشركة كبيرة من إخراج شريف صبري، ووقت الأكل شفت راجل سايب الأكل وبيصلي.. وقتها حسيت بسلام وقلت عاوزة أصلي.

 

وأضافت فيدرا: أنا عندي كلاب، ومرة راجل قال لي أنتِ عندك عكوسات علشان الكلاب، ووقتها كان عندي مشكلة ما بعرفش أصحى لصلاة الفجر، وبعدها لمدة أسبوع كل يوم الفجر كلاب الشارع اللي أنا بأكلمها تهوهو تحت الشباك، فألاقي الكلاب بتصحيني الفجر، فأصحى وأتوضا وأصلي وأقول لهم شكرًا عشان صحتوني.

 

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شريف صبرى صلاة الفجر الفنانة فيدرا الصلاة كل يوم

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