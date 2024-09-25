في ذكراه، شخصيات وإفيهات لا تنسى للراحل نجاح الموجي

يصادف اليوم 25 سبتمبر ذكرى وفاة الواد مزيكا.. الفنان الراحل نجاح الموجى، صاحب الإيفيهات التلقائية والأداء السهل الممتنع الذي جعله يدخل فورًا إلى قلوب الجمهور بلا استئذان، ولا يزال رغم الغياب الطويل ساكنًا في وجدان محبيه، وبالرغم من مشواره القصير في الدنيا، حيث أنه رحل عن عمر ناهز ٥٣ عامًا، إلا أن تأثيره كان كبيرًا في عالم الفن.

شخصيات لا تنسى للفنان الراحل نجاح الموجي

على امتداد مشواره الفني قدم الفنان نجاح الموجي عدد من الشخصيات المؤثرة والتي صنعت مجده الفني، ولعل أهمها شخصية الواد مزيكا في مسرحية المتزوجون، صبي الجزار الذي يتمتع بخفة ظل لافتة للأنظار وكانت انطلاقة حقيقية له في عالم الفن بالرغم من أنه كان حينها 23 عامًا.

وفي فيلم “4-2-4” قدم الموجي شخصية علي المكوجي التي كانت شخصيته بمثابة طاقة من الكوميديا ساهمت في نجاح الفيلم، وفي فيلم الحريف قدم الموجي واحدة من أبرز شخصياته وهي “عبد الله” والتي أثبتت قدراته كممثل قادر على تقديم مختلف الأدوار سواء كوميدي أو تراجيدي، وفي فيلم أربعة في مهمة رسمية قدم شخصية أحمد السريع وهو صديق “أنور عبد المتولي” الذي قام بدوره أحمد زكي، وجمعتهما العديد من المواقف الكوميدية.

وتعد شخصية الهرم في فيلم الكيت كات من أهم الشخصيات التي قدمها الموجي في مشواره الفني، وظلت إفيهاته حاضرة حتى يومنا هذا، بينما قدم الموجي أيضًا شخصية أخرى ناجحة في فيلم “طأطأ وريكا وكاظم بيه"، وهي شخصية “طأطأ” التي تجتمع مع “ريكا” جلا فهمي و"كاظم بيه" كمال الشناوي" وينتج بسببهم العديد من المواقف الكوميدية، وفي مسلسل عباسية واحد عام 1997، قدم الموجي شخصية عوني العو التي واصل بها نجاحاته في عالم التمثيل.

محطات مضيئة للراحل نجاح الموجي في المسرح

كان للراحل نجاح الموجي إنتاج ثري في عالم المسرح حتى أنه كان يشارك في أكثر من عمل مسرحي في العام الواحد، وكانت بداياته مع عالم المسرح من خلال مسرحية حواديت عام 1967، ومسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969 وواصل إنتاجه في عالم المسرح ححيث شارك عام 1973 في مسرحية جوليو ورومييت بشخصية ضابط شرطة، وفي 1974 شارك في مسرحية من أجل حفنة نساء، وفي 1976 شارك بالمسرحية الشهيرة المتزوجون.

وعام 1980 شارك في مسرحية مين ضحك على مين، وفي العام ذاته شارك في مسرحية عروسة تجنن، وفي مسرحية سيرك يا دنيا عام 1982 قدم شخصية زعزوعة، وفي 1983 شاك في مسرحية زواج مستر سلامة، ثم مسرحية المهزلة في نفس العام حيث قدم شخصية عباس الثاني، وفي العام التالي شارك بمسرحية عشرة على باب الوزير.

وفي عام 1986 شارك بمسرحية ابتسامة وراء القضبان، وفي عام 1987 ارك مسرحية خد الفلوس واجري وفي عام 1988 شارك في 4 مسرحيات وهي الزمبليطة في الصالون، والأنون وسيادته، وأزمة حمزة، وآخر كرم، وفي العالم التالي شارك بمسرحية تزوير في أوراق عاطفية ومسرحية الورثة، ومسرحية الملاحيس.

و في عام 1990، شارك بمسرحية الدور الرابع شقة ٩ وفي العام التالي شارك بـ مسرحيتين، وهي سباك الساعة ١٢ ومسرحية بوم شيكا بوم حيث قدم شخصية عبده درابوكا، وفي عام ١٩٩٢ شارك بمسرحية لا مؤاخذة يا منعم، ودلع الهوانم، والوظيفة لا تزال في جيبي، والواد ده كويتي.

وبعد انقطاع، عاد الموجي لمكانه المفضل على المسرح حيث شارك عام ١٩٩٥ بمسرحية سبع صنايع، وفي ١٩٩٧ شارك بمسرحية كوبري الناموس، وصعيدي ولا بحيري، وفي عام ١٩٩٨ شارك بمسرحية مولد سيدي المرعب، وعالم القطط، ورقص الديوك.

أبرز إفيهات نجاح الموجي

وخلال هذا المشوار الثري بالأعمال الفنية قدم الراحل عدد من الإفيهات التي لا تنسى منها إفيه " أنا الشعب" والتي قالها على لسان شخصية "مزيكا" في مسرحية المتزوجون، وهو صبي الجزار الذي يقول حينما يُسئل عن مدى إحاطته علمًا بالسياسة فيرد ويقول" أنا الشعب" بثقة كبيرة وهو واضعا قدما على قدم.

وفي المسرحية ذاتها قدم إفيه آخر حينما يسأله جورج " إيه رأيك يا مزيكا في سياسة الوفاق؟"، ليرد عليه نجاح "يا بخت من وفق راسين في الحلال" ليرد عليه جورج "دي سياسة أمك".

وفي فيلم الكيت كات الشهير، وبشخصية الهرم، ظهر نجاح الموجى، وأدى أداء مبهرا، وفى أحد المشاهد، حينما كان يحكى موقفًا له مع أحد اللواءات في مكافحة المخدرات، ويقول إنه سأله إذا كان يتاجر في المخدرات "قطاعى" وقال له "صح ولا هتنكر؟"، فرد عليه الهرم قائلًا "صح بس هنكر".



وفى لقطة من مشهد فيلم " 131 أشغال"، يطل علينا نجاح الموجى بإفيه مضحك حينما قال " سيبك منه ده أجزخانجى بمخ جزمجى.. بالك انت ده عايز العيان لا يخف ولا يموت عشان يفضل زبونه".

و في مشهد من فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، أطلق الكوميديان الفذ نجاح الموجي إفيه لا ينسى أمام الراحل عادل أدهم، فحينما قال الأخير "أنا ما أروحش للحرام"، رد عليه الموجى "حرام إيه يا جدع.. احنا ما بنروحش للحرام.. الحرام هو اللى بيجي لحد عندنا".

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