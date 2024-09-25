أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

أحمد العوضي، حسم الفنان أحمد العوضي الجدل المُثار بشأن دخوله في قصة حب جديدة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل عدة أشهر.

رد حاسم من أحمد العوضي بشأن دخوله في قصة حب جديدة

وقال العوضي في برنامج بودكاست “Mirror” تقديم خالد فرج: إنه لا صحة لما يتردد بشأن دخوله في قصة حب جديدة مؤخرا، ولا يفكر في أي علاقة عاطفية أو أي ارتباط بالوقت الحالي، وأن تركيزه منصب على التمثيل.

الشائعات حول أحمد العوضي

وتابع أحمد العوضي:"اعتدت على الشائعات بشكل يومي، ولكني أضع كامل تركيزي على مسلسلي "فهد البطل"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، والذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.



أحمد العوضي: الحب مش بالساهل

وتابع العوضي: "موضوع الحب مش بالساهل، قصة حب إزاي يعني؟ لا وقته ولا مكانه ولا ينفع دلوقتي، القلب ده مش بزرار ومش ملكي، ويوم ما هيبقى فيه حاجة في حياة أحمد هطلع وأقول، مش محتاج حد يجتهد مكاني.