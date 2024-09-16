بعد 20 سنة على صدوره، سميرة سعيد: ألبوم "قويني بيك" علامة فارقة في مشواري
احتفت الفنانة سميرة سعيد بذكرى مرور 20 عاما على صدور ألبوم “قويني بيك”.
وكتبت الديفا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "من أحلى الذكريات في مسيرتي الفنية ألبومي ‘قويني بيك’ من 20 سنة، هذا الألبوم كان نقطة فارقة بالنسبة لي، وأغانيه ما زالت تعيش وتلمس قلوب الناس حتى اليوم.
سميرة سعيد توجه الشكر للمنتج محسن جابر
أضافت: بعد مرور كل هذا الوقت، ما زلت أفتخر بهذا العمل وأشعر بسعادة غامرة لكل لحظة قضيتها في صنعه.. أحب أن أوجه شكري العميق للمنتج الكبير محسن جابر وشركة مزيكا، العائلة التي كانت دائمًا الداعم الأكبر لي طوال هذه السنوات، أنتم أكثر من مجرد شركة إنتاج، أنتم جزء من رحلتي الفنية ومن نجاحي. شكرًا لكم من القلب على كل الدعم والحب.
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