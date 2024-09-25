الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي

فيلم الهوى سلطان؛
فيلم الهوى سلطان؛ فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان، البوستر التشويقي للفيلم، والذي يأتي ببطولة الفنانة منة شلبي؛ والفنان أحمد داوود.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم قريبا في دور العرض السينمائي بمصر وجميع الدول العربية.

فيلم الهوى سلطان 

تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه ثلاثة مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت، تلعب منة  شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهى موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التى تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندسا يُدعى “على” يجسد دوره  أحمد داوود، وهو ما  يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

 

 

 

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