عزت زين يلعب شخصية والد أحمد العوضي في "فهد البطل"
يلعب الفنان عزت زين شخصية والد أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، بينما تلعب الفنانة صفاء الطوخي شخصية والدته.
وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.
ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.
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