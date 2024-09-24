أخبار الفن اليوم: آيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب".. حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور.. وأول رد من المهن السينمائية على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها العرض الخاص لفيلم عنب بطولة آيتن عامر.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

احتفل، مساء اليوم، نجوم فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

تحدثت الفنانة أيتن عامر عن أزمتها مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب منعه من الفنانة وشقيقتها وفاء عامر من رؤية أولاده، الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة بين الطرفين.

تجاوزت أغنية “ضعت منك” للمطربة التونسية أميمة طالب حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة، ناقش اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في المجالات الثقافية والفنية.

وجه الفنان هاني رمزي الشكر لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك على تكريمه خلال فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان رفقة نخبة من الفنانين والنجوم المصريين والعرب وعلى رأسهم النجمة نيللي والفنانة إلهام شاهين.

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن العروض المسرحية المشاركة في دورته السابعة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان.

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري في تمام الساعة ٧ مساء.

روجت الفنانة هند صبري لمسلسلها الجديد البحث عن علا 2 عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث نشرت فيديو لشخصيتها في المسلسل وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وينتظرها الفنان أحمد طارق الذي كان قد نشأت قصة حب بينهما في الموسم الأول.

اعتذر المطرب حسام حبيب للفنان تامر عاشور بعد الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرا بسبب شيرين عبد الوهاب بعدما قال “تامر” في وقت سابق إن شيرين محاطة بأشخاص يعطلون مسيرتها الفنية، الأمر الذي أغضب حسام حبيب وجعله يصفه بأشباه الفنانين بسبب تدخله في حياتهم.

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا، بخصوص حريق ديكور الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

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