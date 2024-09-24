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ثقافة وفنون

أغنية "ضعت منك" لـ أميمة طالب تتجاوز الـ 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب

أميمة طالب، فيتو
أميمة طالب، فيتو

تجاوزت أغنية “ضعت منك” للمطربة التونسية أميمة طالب حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية نحو 7 ملايين و200 ألف مشاهدة بعد مرور نحو 10 أيام فقط على طرحها.

وأغنية “ضعت منك” من كلمات: الأمير فيصل بن تركي، وألحان: أحمد الهرمي، وإنتاج: شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ألبوم تذكر النسيان

وفي وقت سابق، طرحت أميمة طالب ألبوم “تذكر النسيان” والذي ضم ٨ أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال ومن تلك الأغنيات: "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان.

 

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