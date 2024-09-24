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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يلتقي سفير المغرب بالقاهرة لبحث تعزيز أطر التعاون بين البلدين

أحمد هنو وزير الثقافة
أحمد هنو وزير الثقافة ومحمد آيت وعلي السفير المغربي

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية، حيث ناقش الجانبان  أهمية تبادل المعارض الفنية، وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وتنظيم ورش عمل فنية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وقال الدكتور  أحمد فؤاد هنو: "نعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمغرب، ونؤمن بأن التعاون الثقافي هو ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى إحياء التراث الثقافي المشترك، وتعزيز الحوار بين الثقافتين"، مشيرًا إلى أن الثقافة والفنون تمثل جسر التواصل الذي نعمل على تقويته كضمانة فاعلة لاستمرارية العلاقات الأخوية.

من جانبه، أكد السفير محمد آيت وعِلي، أهمية اللقاء، مشيدًا بالعلاقات الراسخة والمتينة بين المغرب، ومصر، وأضاف:" إن العلاقات بين المغرب، ومصر، تتجاوز حدود الجغرافيا، لتشمل روابط ثقافية وحضارية قوية، فنحن نسعى إلى تعزيز التعاون، وإظهار دور الثقافة في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين"، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس الالتزام بتطوير العلاقات في المجالات كافة، وخاصة في مجال الثقافة والفنون.

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أحمد هنو وزير الثقافة محمد آيت وعلي السفير المغربي المملكة المغربية وزارة الثقافة

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