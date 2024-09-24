أول رد من المهن السينمائية على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا، بخصوص حريق ديكور الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

أول تعليق من نقابة المهن السينمائية



وجاء بيان النقابة كالتالي: “السادة الأستاذ المنتج شريف مندور، والأستاذ الكاتب والسيناريست سيد فؤاد، والأستاذ المخرج خالد الحجر، والسادة فريق عمل فيلم الحب كله المحترمون، بإرادة مخلصة سنتغلب على الظرف القهري بحريق الديكورات الخاصة بفيلم الحب كله، بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي”.

وتابع بيان نقابة المهن السينمائية: “نشاطركم مشاركة معنوية وبكل إمكانياتنا المتاحة لإزالة آثار ما حدث، أعانكم العلي القدير وقدركم على استعادة القوى وتدشين ملاحم التقدم والرُقي”.

في هذا السياق، كان نشب حريق هائل داخل مناطق تصوير الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وجاء الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.