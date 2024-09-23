حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بمدينة الإنتاج الإعلامي
نشب قبل قليل وبشكل مفاجئ، حريق هائل داخل مناطق تصوير الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وجاء الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة.
ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.
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