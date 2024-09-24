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ثقافة وفنون

أيام القاهرة للمونودراما يكشف عروضه المسرحية ويقدم منصة "مونودراما الصعيد" (صور)

مؤتمر مهرجان أيام
مؤتمر مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن العروض المسرحية المشاركة في دورته السابعة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان. 

عروض مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وجاءت قائمة العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان لتشمل: عرض "ودارت الأيام" إخراج فادي فوكيه (مصر)، عرض "الصندوق" إخراج مريم راضي (مصر)، عرض "قطرة" إخراج سعيد الهرش (الإمارات)، عرض "غراب الأبيض" إخراج محمد حسن (السودان)، عرض "رحيل" إخراج إياد الريموني (الأردن)، مسرحية "برباش" إخراج عماد الوسلاتي (تونس).

بالإضافة إلى مسرحية "ابصم باسم الله" إخراج مصطفى الهلالي (العراق)، مونودراما "أدرينالين" إخراج أحمد مرعي (كندا / سوريا)، مسرحية "علب" إخراج خيرة بوعتو (الجزائر)، مونودراما "السمكة" إخراج أسامة زايد (سلطنة عمان)، مسرحية "وجود" إخراج نصار نصار (الكويت)، مسرحية "يوميات ممثل مهزوم" إخراج مطر زايد (السعودية)، عرض "قوم يابا" إخراج قاسم الاسطنبولي (لبنان)  عرض "ميديا" إخراج Sofia Dionysopoulo (اليونان)، عرض "sinopsis" إخراج Román Podolsky (أسبانيا).

منصة مونودراما الصعيد

كما تقدم الدورة السابعة للمهرجان لأول مرة، منصة "مونودراما الصعيد" للمساهمة فى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية والفنية لصعيد مصر، وتقديم عروض من شباب الصعيد.

هذا إلى جانب عروض منصة "الشاشة" ويديرها الدكتور محمد نصر، ويعرض عليها عروض مسرحية من عدة دول منها: " فلسطين ورومانيا وإيطاليا وجورجيا وكوريا"، وأيضا منصة "الحكواتى" ويقام فيها يوم حكي تفاعلي خاص بكل محبي فن الكتابة والحكي من خلال تدريبات تساعد الحضور على كتابة نصوص ومشاركتها، وعرض حكي عن الشارع المصري يتخلله لقاءات مع مجموعة من الضيوف المهتمين والقائمين على إعادة إحياء فن الحكي وذلك بساحة الهناجر.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يشار إلى أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يقام فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك  فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم.

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