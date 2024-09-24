آيتن عامر تعلق على أزمتها مع طليقها وكواليس فيلمها الجديد (فيديو)

تحدثت الفنانة أيتن عامر عن أزمتها مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب منعه من الفنانة وشقيقتها وفاء عامر من رؤية أولاده، الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة بين الطرفين.

وقالت أيتن عامر خلال العرض الخاص لفيلم عنب: أنا لا أحب أن تكون حياتي الشخصية على السوشيال ميديا وهذا بالنسبالي راحة لي وأحب أن أكون ملتزمة الصمت حتى يعود لي حقي.

وعن فيلمها الجديد قالت: أنا أحب الكوميديا وأقدم شخصية مختلفة من خلال فيلم عنب، مضيفة: أغنية أفراج فرحت جدا من رد فعل الجمهور عليها ودي تعتبر من أكتر الاغاني اللي عملت عندي مشاهدات.

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

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