وزير الثقافة يستقبل سفير قطر بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة، ناقش اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في المجالات الثقافية والفنية.

تعزيز التعاون الثقافي

أكد وزير الثقافة أهمية تعزيز التعاون الثقافي كركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية، وأشار إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، وفي مقدمتها إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية في دعم الحراك الثقافي والفني في البلاد، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الثقافي.

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