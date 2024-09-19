الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم "هاني رمزي" فى دورته السابعة

هاني رمزي، فيتو
هاني رمزي، فيتو

 تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي.

 

التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

ومن المقرر أن تعقد إدارة المهرجان مؤتمرا صحافيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وذلك فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين.

وقد بدأ الفنان هاني رمزي رحلته الفنية من خلال الظهور المسرحي بتقديم الكثير من العروض، وبالتحديد فى بداياته مع الفنان محمد صبحي، والتى نجح من خلالها فى إظهار موهبته الفنية الكبيرة، وقد شارك فى عدد من العروض المسرحية الهامة التى حققت نجاحا كبيرا، أبرزها "تخاريف، وجهة نظر، ولا فى الأحلام، عفروتو، كدة أوكيه".

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

 ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

 وقد شارك  فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما.

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