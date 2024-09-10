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ثقافة وفنون

التونسية أميمة طالب تطرح "ضعت منك" الأحد المقبل

أميمة طالب، فيتو
أميمة طالب، فيتو

تطرح المطربة التونسية أميمة طالب أغنيتها الجديدة “ضعت منك” يوم الأحد المقبل من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

والأغنية من كلمات: الأمير فيصل بن تركي، وألحان: أحمد الهرمي، وتطرح عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

ألبوم تذكر النسيان

وفي وقت سابق، طرحت أميمة طالب ألبوم “تذكر النسيان” والذي ضم ٨ أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال ومن تلك الأغنيات: "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان.

 

 

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